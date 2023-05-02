Россиянам рассказали, как выжить при укусе змеи

После укуса змеи важно своевременно обработать рану и пить больше жидкости. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на терапевта Наталью Зубареву.

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"Надо действовать быстро, не поддаваясь панике. Следует обеспечить покой пострадавшего, обратиться за медпомощью и скорее транспортировать его в ближайшую больницу. Чем меньше двигается пациент, тем медленнее распространяется яд. Пострадавшую конечность нужно зафиксировать", – объяснила врач.

Кроме того, нужно обработать место укуса водой, хлоргексидином или перекисью водорода, а затем наложить стерильную повязку. Также важно пить как можно больше жидкости, указала Зубарева.