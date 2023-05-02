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Россиянам рассказали, как выжить при укусе змеи

После укуса змеи важно своевременно обработать рану и пить больше жидкости. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на терапевта Наталью Зубареву.

Россиянам рассказали, как выжить при укусе змеи
© m24.ru

"Надо действовать быстро, не поддаваясь панике. Следует обеспечить покой пострадавшего, обратиться за медпомощью и скорее транспортировать его в ближайшую больницу. Чем меньше двигается пациент, тем медленнее распространяется яд. Пострадавшую конечность нужно зафиксировать", – объяснила врач.

Кроме того, нужно обработать место укуса водой, хлоргексидином или перекисью водорода, а затем наложить стерильную повязку. Также важно пить как можно больше жидкости, указала Зубарева.

При этом эксперт предостерегла от попыток наложить жгут на рану. Также нельзя дезинфицировать укус изнутри посредством спиртосодержащего напитка. После укуса змеи необходим антидот, который могут ввести только в медучреждении, резюмировала врач.

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