Врач назвала три простых продукта, которые любит кишечник

Кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия в своем Telegram-канале рассказала о личных лайфхаках по питанию. Специалист посоветовала выпивать утром воду с лимоном. Многие опасаются, что при повышенной кислотности (или при поражении ЖКТ) из-за кислот в составе лимон может усугубить ситуацию. Однако этот кислый продукт подвергается преобразованию при попадании в организм, делая состав внутренней среды более щелочным.

"Это позволяет лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшать их симптомы, а также способствует улучшению обмена веществ и активизирует работу кишечника", - пишет врач.

Также кардиолог посоветовала включить в рацион такие доступные и всем известные продукты как груши, яблоки, бананы. По своему воздействию на организм они легко заменят дорогие экзотические фрукты.

"Груши, яблоки, бананы содержат растворимую клетчатку - пектин. Она помогает бороться с запорами и препятствует развитию рака путем ограничения роста раковых клеток", - отметила Ольга Бокерия.

Тем, кто привык перекусывать, врач посоветовала обратить внимание на сочетание сельдерея с ореховым маслом. Сельдерей не только помогает пищеварению, но и содержит большое количество витамина, который полезен для глаз.

"Ореховое же масло - это полиненасыщенные жирные кислоты. Оно снизит плохой холестерин, повысит хороший, поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", - уточнила доктор медицинских наук, подчеркнув, что такой перекус (веточка сельдерея, намазанная ореховым маслом) очень хорошо насыщает в течение дня.