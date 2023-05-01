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Врачи рассказали, с чем можно спутать аллергию

Аллергию легко спутать с ОРВИ и краснухой. Об этом "Вечерней Москве" рассказали аллерголог Владимир Болибок и терапевт Артем Меринов.

По словам Болибока, пациенты часто уверены, что весной заболевают из-за сквозняков. Тем не менее чихание (а не насморк, как часто считают) может быть индикатором именно аллергической реакции. Самое тяжелое течение аллергии — бронхиальная астма. При ней, в отличие от ОРВИ, температура тела не повышается.

Часто аллергию путают и с краснухой, отмечает Артем Меринов. Однако при аллергической реакции у пятен на теле форма не кольцевидная. Они также не расширяются и не сопровождаются сильными шелушениями, как это происходит при краснухе. Если причина зуда и чесотки в аллергии, симптомы, как правило, проявляются на лице, животе и предплечьях, поясняет терапевт.

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Аллергия нередко становится причиной обострений многих хронических заболеваний, в частности кожи и желудочно-кишечного тракта. В связи с этим важно обращать внимание на такие симптомы, как сильное недомогание и боль в суставах.

Если аллергик вовремя не перестанет есть опасные для его организма продукты, есть риск язвы и гастрита.

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