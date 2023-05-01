$80.51-1.0588.37-1.83

Предрасположенность к шизофрении научились определять у младенцев

Международная команда ученых, возглавляемая специалистами из Университета Содружества Вирджинии, впервые определила биомаркеры, которые могут указывать на предрасположенность младенцев к шизофрении в будущем. Результаты работы описываются в журнале Molecular Psychiatry.

Предрасположенность к шизофрении научились определять у младенцев
© Aditya Romansa / Unsplash

В процессе исследования авторы изучили образцы крови у 333 новорожденных из Швеции. Анализ показал наличие 24 миллионов метилированных меток. Затем был использован статистический анализ, который позволил выявить специфичные для каждого типа клеток метки.

После этого полученные данные сравнили с информацией о транскрипции из 595 посмертных образцов мозга людей, как с шизофренией, так и без. Кроме того, было проведено сравнение с данными о метилировании крови 2970 взрослых, взятых у пациентов с шизофренией и из контрольной группы без заболевания.

Исследователи пришли к выводу, что определенные различия в метилировании, с которыми рождались дети, указывают на повышенный риск расстройства.

Хотя известно, что шизофрения прежде всего генетическое заболевание, ученые смогли доказать, что на ее развитие также влияют факторы окружающей среды, которые могут вызывать химические изменения в ДНК. Такие изменения приводят к нарушениям активации определенных генов в результате метилирования.

В октябре 2022 года сотрудники Калифорнийского университета доказали, что шизофрения может увеличить риск развития слабоумия в 2,5 раза.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий