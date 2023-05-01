Какие опасные вещества содержатся в шашлыке и пиве

Жареная растительная пища (поджаренные хлебцы, овощи гриль, жареный картофель) является источником канцерогена акриламида.

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"Для снижения его количества нужно следить за тем, чтобы на продуктах не образовывалась поджаристая корочка, так как именно в ней содержится больше всего акриламида", - рассказала "Российской газете" биолог, генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Вера Кушнаренко.

А вот жареное мясо накапливает в себе другой канцероген - бензапирен, это продукт горения, который также содержится в выхлопах автомобилей и дыме заводских труб.

"Бензапирен есть и в дыме мангала, он поднимается вместе с ним и оседает на поверхности мяса. Если не употреблять шашлык слишком часто, организм сможет справиться и вывести токсины самостоятельно. Дополнительный прием антиоксидантов поможет в процессах детоксикации", - советует специалист.

Она также пояснила, что пиво - это источник фитоэстрогенов. Это вещества, которые по структуре похожи на половые гормоны эстрогены. "С ними нужно быть очень осторожными, особенно мужчинам, так как фитоэстрогены могут привести к гормональному дисбалансу. Поэтому лучше заменить пиво бокалом сухого красного вина, либо отказаться от алкоголя вовсе", - уточнила Вера Кушнаренко.