Генетик Кушнаренко рассказала, какие опасные вещества содержатся в шашлыке и пиве
Жареная растительная пища (поджаренные хлебцы, овощи гриль, жареный картофель) является источником канцерогена акриламида.
"Для снижения его количества нужно следить за тем, чтобы на продуктах не образовывалась поджаристая корочка, так как именно в ней содержится больше всего акриламида", - рассказала "Российской газете" биолог, генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Вера Кушнаренко.
А вот жареное мясо накапливает в себе другой канцероген - бензапирен, это продукт горения, который также содержится в выхлопах автомобилей и дыме заводских труб.
"Бензапирен есть и в дыме мангала, он поднимается вместе с ним и оседает на поверхности мяса. Если не употреблять шашлык слишком часто, организм сможет справиться и вывести токсины самостоятельно. Дополнительный прием антиоксидантов поможет в процессах детоксикации", - советует специалист.
Она также пояснила, что пиво - это источник фитоэстрогенов. Это вещества, которые по структуре похожи на половые гормоны эстрогены. "С ними нужно быть очень осторожными, особенно мужчинам, так как фитоэстрогены могут привести к гормональному дисбалансу. Поэтому лучше заменить пиво бокалом сухого красного вина, либо отказаться от алкоголя вовсе", - уточнила Вера Кушнаренко.
По ее словам, пластмасса и пластик содержат ксеноэстрогены, которые выделяются при нагревании пластиковой посуды. В отличие от фитоэстрогенов, ксеноэстрогены очень опасны и для мужчин, и для женщин, имеют свойство накапливаться в организме и вызывать различные заболевания. Эксперт советует обращать внимание на маркировку пластика. Цифра 1 указывает на то, что посуда сделана из ПЭТ, в котором ксеноэстрогены отсутствуют.