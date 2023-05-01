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Генетик Кушнаренко рассказала, какие опасные вещества содержатся в шашлыке и пиве

Жареная растительная пища (поджаренные хлебцы, овощи гриль, жареный картофель) является источником канцерогена акриламида.

Какие опасные вещества содержатся в шашлыке и пиве
© Российская Газета

"Для снижения его количества нужно следить за тем, чтобы на продуктах не образовывалась поджаристая корочка, так как именно в ней содержится больше всего акриламида", - рассказала "Российской газете" биолог, генетик, специалист отдела разработки компании MyGenetics Вера Кушнаренко.

А вот жареное мясо накапливает в себе другой канцероген - бензапирен, это продукт горения, который также содержится в выхлопах автомобилей и дыме заводских труб.

"Бензапирен есть и в дыме мангала, он поднимается вместе с ним и оседает на поверхности мяса. Если не употреблять шашлык слишком часто, организм сможет справиться и вывести токсины самостоятельно. Дополнительный прием антиоксидантов поможет в процессах детоксикации", - советует специалист.

Она также пояснила, что пиво - это источник фитоэстрогенов. Это вещества, которые по структуре похожи на половые гормоны эстрогены. "С ними нужно быть очень осторожными, особенно мужчинам, так как фитоэстрогены могут привести к гормональному дисбалансу. Поэтому лучше заменить пиво бокалом сухого красного вина, либо отказаться от алкоголя вовсе", - уточнила Вера Кушнаренко.

По ее словам, пластмасса и пластик содержат ксеноэстрогены, которые выделяются при нагревании пластиковой посуды. В отличие от фитоэстрогенов, ксеноэстрогены очень опасны и для мужчин, и для женщин, имеют свойство накапливаться в организме и вызывать различные заболевания. Эксперт советует обращать внимание на маркировку пластика. Цифра 1 указывает на то, что посуда сделана из ПЭТ, в котором ксеноэстрогены отсутствуют.

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