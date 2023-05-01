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Кошка спасла больную диабетом хозяйку от комы

Кошка, которая спасла больную хозяйку от комы, стала финалисткой кошачьего конкурса National Cat Awards и прославилась на всю страну. Об этом сообщает Sky News.

Кошка спасла больную диабетом хозяйку от комы
© Lenta.ru

51-летняя Аманда Джеймесон из Ливерпуля, Великобритания, которая болеет диабетом, однажды ночью потеряла сознание после того, как легла спать с очень низким уровнем сахара в крови.

После того как это случилось, ее кошка Уиллоу начала кусать за ноги и прыгать на 57-летнего Рэя Шервуда, партнера Джеймесон, который уснул перед телевизором. Она разбудила мужчину и повела его в спальню, где Шервуд обнаружил, что Джеймесон не реагирует на звуки и прикосновения. Мужчина вызвал скорую помощь.

За героическое спасение хозяйки кошку номинировали на премию National Cat Awards. В этом конкурсе для особенных питомцев есть четыре номинации: «кошки-коллеги», «члены семьи», «пушистые чудеса» и «селебрити из соцсетей».

Уиллоу номинировали в категории «пушистые чудеса». Вместе с ней в эту категорию попал кот Дали, которого нашли на камнях посреди реки, а также кошка Бо, поддерживающая своего хозяина Дэвида, страдающего от неизлечимой формы лейкемии.

Желающие могут проголосовать за участников до 30 июня Победители будут объявлены 17 июля. Из трех тысяч претендентов в финал попало лишь 12 необычных кошек.

Ранее сообщалось о кошке из США по кличке Бандит, которая спасла мужчину от грабителей. Она разбудила хозяина, когда злоумышленники пытались пробраться в дом.

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