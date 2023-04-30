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Nutrition Research: увеличение потребления фолиевой кислоты снижает риск смерти при диабете

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий выяснили, что ежедневное потребление фолиевой кислоты может снизить риск смертности от всех причин, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые: увеличение потребления фолиевой кислоты снижает риск смерти при диабете
© Газета.Ru

Исследование опубликовано в журнале Nutrition Research. Учитывая предыдущие исследования, авторы работы предположили, что ежедневное потребление фолиевой кислоты может защищать от смерти пациентов с нарушениями метаболизма глюкозы (предиабетом и диабетом). Ученые использовали данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES) США.

В этом крупном исследовании обученные интервьюеры собирали у участников данные о потреблении фолиевой кислоты с пищей. За участниками с предиабетом, диабетом и сниженной чувствительностью к инсулину наблюдали в течение нескольких лет.

Участники, которые потребляли больше фолиевой кислоты, имели более низкие уровни глюкозы, инсулина, а также биомаркера воспаления С-реактивного белка. Также они имели более высокие уровни "хорошего" холестерина, то есть липопротеинов высокой плотности.

У участников с диабетом увеличение потребления фолиевой кислоты на одну единицу было связано с заметным снижением смертности от всех причин на 7,1%, сердечно-сосудистых заболеваний на 11,4%, а смертности от рака на 6,4%. Необходимы дополнительные исследования для подтверждения полученных результатов и выяснения возможных механизмов.

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