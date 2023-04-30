$80.51-1.0588.37-1.83

Врач Парамонов назвал главную опасность нехватки йода в организме

В нашей стране отсутствует законодательное требование обязательного йодирования соли, которое было отменено более 20 лет назад. Как результат, у значительной части населения страны наблюдается дефицит йода. Алексей Парамонов, гастроэнтеролог и терапевт, поделился с «Парламентской газетой» информацией о том, какой опасность несет недостаток этого важного микроэлемента для нашего здоровья.

Врач назвал главную опасность нехватки йода в организме
© unsplash.com

Доктор подчеркивает, что йод не производится организмом самостоятельно, и поэтому должен поступать с пищей и водой. Однако в большинстве российских регионов вода содержит низкое количество йода, что неизбежно приводит к дефициту этого микроэлемента.

Нутрициолог перечислила продукты для восполнения дефицита йода

Отсутствие достаточного количества йода является опасным для здоровья и может негативно влиять на наше самочувствие. Это может приводить к различным проблемам, включая хроническую усталость, снижение когнитивных функций и даже сердечную недостаточность. Парамонов подчеркивает особенно опасный врожденный дефицит йода у женщин в период рождения детей. Если у матери есть дефицит этого элемента, то у ребенка риск задержки развития возрастает в несколько раз.

Для решения этой проблемы, Министерство здравоохранения предложило законопроект, который позволит регионам разработать свои собственные программы профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода. Данный законопроект уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее мы писали о том, кому опасно есть йодированную соль.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий