Врач назвал главную опасность нехватки йода в организме

В нашей стране отсутствует законодательное требование обязательного йодирования соли, которое было отменено более 20 лет назад. Как результат, у значительной части населения страны наблюдается дефицит йода. Алексей Парамонов, гастроэнтеролог и терапевт, поделился с «Парламентской газетой» информацией о том, какой опасность несет недостаток этого важного микроэлемента для нашего здоровья.

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Доктор подчеркивает, что йод не производится организмом самостоятельно, и поэтому должен поступать с пищей и водой. Однако в большинстве российских регионов вода содержит низкое количество йода, что неизбежно приводит к дефициту этого микроэлемента.

Отсутствие достаточного количества йода является опасным для здоровья и может негативно влиять на наше самочувствие. Это может приводить к различным проблемам, включая хроническую усталость, снижение когнитивных функций и даже сердечную недостаточность. Парамонов подчеркивает особенно опасный врожденный дефицит йода у женщин в период рождения детей. Если у матери есть дефицит этого элемента, то у ребенка риск задержки развития возрастает в несколько раз.

Для решения этой проблемы, Министерство здравоохранения предложило законопроект, который позволит регионам разработать свои собственные программы профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода. Данный законопроект уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее мы писали о том, кому опасно есть йодированную соль.