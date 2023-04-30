Врач рассказал, чем опасна нехватка йода в организме человека

В России нет стандартов обязательного йодирования соли, от такого принципа отказались 20 лет назад. Из-за итого у многих жителей нашей страны наблюдется йододефицит. Чем опасен недостаток ценного микроэлемента, рассказал «Парламентской газете» гастроэнтеролог, терапевт Алексей Парамонов . По его словам, для взрослых это может стать причиной возникновения заболеваний щитовидной железы, а для детей — грозит задержкой развития.

«Наш организм не вырабатывает йод, этот элемент поступает с продуктами и водой. А так как в воде в большинстве российских регионов йода мало, то и дефицит этого ценного микроэлемента неизбежен», — отметил доктор.

Нехватка йода опасна для людей, это негативно действует на самочувствие. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, среди которых, хроническая усталость, снижение когнитивных способностей, и даже сердечная недостаточность. «Очень опасен врожденный дефицит йода у женщин детородного возраста. Если этот недуг есть у матери, то у ребенка во много раз повышен риск задержки развития», — рассказал Парамонов.