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Врач рассказал, чем опасна нехватка йода в организме человека

В России нет стандартов обязательного йодирования соли, от такого принципа отказались 20 лет назад. Из-за итого у многих жителей нашей страны наблюдется йододефицит. Чем опасен недостаток ценного микроэлемента, рассказал «Парламентской газете» гастроэнтеролог, терапевт Алексей Парамонов. По его словам, для взрослых это может стать причиной возникновения заболеваний щитовидной железы, а для детей — грозит задержкой развития.

Врач рассказал, чем опасна нехватка йода в организме человека
© Парламентская газета

«Наш организм не вырабатывает йод, этот элемент поступает с продуктами и водой. А так как в воде в большинстве российских регионов йода мало, то и дефицит этого ценного микроэлемента неизбежен», — отметил доктор.

Нехватка йода опасна для людей, это негативно действует на самочувствие. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, среди которых, хроническая усталость, снижение когнитивных способностей, и даже сердечная недостаточность. «Очень опасен врожденный дефицит йода у женщин детородного возраста. Если этот недуг есть у матери, то у ребенка во много раз повышен риск задержки развития», — рассказал Парамонов.

Решить проблему призван законопроект Минздрава, который позволит регионам реализовать собственные программы по профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Материал полностью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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