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Доктор Мясников назвал смертельно опасные последствия татуировок

Смертельно опасные последствия татуировок в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, наличие таких рисунков на теле может стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

Мясников назвал смертельно опасные последствия татуировок
© Мослента

Доктор пояснил, что в состав многих красителей для тату входят соли тяжелых металлов, которые являются канцерогенами. Они могут вызывать ряд негативных последствий: от аллергии до развития онкологических заболеваний, подчеркнул Мясников.

Помимо этого, некоторые люди могут испытывать неприятные ощущения жжения на теле при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ). Это объясняется тем, что такое обследование приводит в резонанс молекулы, входящие в состав красителей.

Опасность могут представлять и татуировки на спине у женщин, которые собираются рожать, продолжил специалист. По его словам, таким пациенткам иногда отказывают в спинальной анестезии из-за того, что игла может попасть в область татуировки и занести на кончике иглы краску в спинно-мозговую жидкость.

Ранее дерматолог перечислила противопоказания для удаления татуировок лазером.

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