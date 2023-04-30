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Врач Захарова рассказала о ранних симптомах дефицита B12

Низкое потребление диетического B12 может проявиться клинически через 5–10 лет. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

Врач рассказала о ранних симптомах дефицита B12
© Вечерняя Москва

Витамин B12 является незаменимым в организме человека. Наше тело его не вырабатывает, поэтому нужно получать витамин из пищи. Он необходим для образования ДНК и играет ключевую роль в спинном и головном мозге, а также в производстве эритроцитов.

В группе риска находятся люди с проблемами с алкоголем, а также соблюдающие веганскую или вегетарианскую диету. Также дефицит возможен у людей с пернициозной анемией, аутоиммунным заболеванием или синдромом Шегрена.

"Симптомы низкого уровня витамина B12 проявляются медленно, часто в течение нескольких лет. А у некоторых людей вообще нет симптомов, по крайней мере, до тех пор, пока последствия не станут серьезными", — сказала врач.

Одними из наиболее распространенных симптомов являются слабость, потеря аппетита, усталость, потеря веса, боль во рту, тошнота, желтая кожа, раздражительность и депрессия, передает «МедикФорум».

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова сообщила, что, несмотря на распространенное убеждение о пользе обезжиренного питания, на самом деле оно приносит большое количество проблем со здоровьем. Также при такой диете может повыситься уровень холестерина.

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