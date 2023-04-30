Токсиколог развеял миф о целебных свойствах водки

Миф о целебных свойствах водки развеял в интервью «Радио Sputnik» врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. Он заявил, что этот алкогольный напиток не имеет никакого целебного эффекта.

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Эксперт пояснил, что раньше водку использовали как обезболивающее и антисептик, но в наши дни существует множество более безопасных альтернатив. По словам Водовозова, водка работает очень плохо и может приводить к непредсказуемым последствиям.

Кроме того, он посоветовал ни в коем случае не использовать водку для лечения инфекционных заболеваний, так как этанол, являющийся основным действующим веществом напитка, подавляет иммунитет. Таким образом подобное «лекарство» только усугубит развитие болезни.