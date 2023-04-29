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Соломатина назвала способ защиты от кори

В России корью сейчас болеют больше тысячи человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, по данным ведомства, зафиксировано еще 300 тысяч тех, кто контактировал с больными, из них у семи тысяч человек нет иммунитета от этой хвори. Выходом может стать иммунизация, заявила член Комитета Госдумы по охране здоровья, врач, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Соломатина назвала способ защиты от кори
© Парламентская газета

«Ни масками, ни мытьем рук, ни чем другим мы не сможем защитить себя и окружающих от кори. Выход только один — иммунизация», — отметила депутат.

Для тех, кто решил привиться от кори, Роспотребнадзор разработал рекомендации. Плановая вакцинация детей проводится в возрасте одного года, взрослых — до 35 лет.

Взрослым, которые не вакцинировались от кори в детстве, необходимо ввести вакцину два раза с интервалом в три месяца. Иммунитет формируется в 95 процентах случаев.

Прививку могут делать люди, которые не болеют инфекционными заболеваниями. Важно знать и о противопоказаниях. Если человек заболел респираторной инфекцией или у него обострились хронические болезни, лучше перенести вакцинацию на месяц позже. Не стоит делать прививку и если есть аллергическая реакция на компоненты вакцины, на куриные и перепелиные яйца и даже на антибиотики. В стоп-листе вакцинация от кори у беременных или людей с иммунодефицитом.

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