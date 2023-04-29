Соломатина назвала способ защиты от кори

В России корью сейчас болеют больше тысячи человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, по данным ведомства, зафиксировано еще 300 тысяч тех, кто контактировал с больными, из них у семи тысяч человек нет иммунитета от этой хвори. Выходом может стать иммунизация, заявила член Комитета Госдумы по охране здоровья, врач, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

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«Ни масками, ни мытьем рук, ни чем другим мы не сможем защитить себя и окружающих от кори. Выход только один — иммунизация», — отметила депутат.

Для тех, кто решил привиться от кори, Роспотребнадзор разработал рекомендации. Плановая вакцинация детей проводится в возрасте одного года, взрослых — до 35 лет.

Взрослым, которые не вакцинировались от кори в детстве, необходимо ввести вакцину два раза с интервалом в три месяца. Иммунитет формируется в 95 процентах случаев.