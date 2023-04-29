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Гепатолог назвала опасные для печени продукты

Врач-гепатолог Алла Южнова рассказала, какие продукты лучше не использовать в целях защиты печени.

Гепатолог назвала опасные для печени продукты
© runews24.ru

В интервью «МедикФорум» специалист заявила, что для поддержки печени в нормальном состоянии нужно исключить из своего рациона обработанные и жареные продукты. Не стоит увлекаться сладостями и печеньем, а также газированными напитками и фруктовыми соками.

По словам эксперта, эти продукты увеличивают количество накопленного жира в печени. Но вреден для печени не только сахар. Негативно влияет также пища с высоким содержанием соли.

Что касается обработанных продуктов, то они увеличивают содержание сахара в организме.

Врач отметила, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может вызвать риск развития рака печени или печеночной недостаточности. Чтобы не спровоцировать это, нужно соблюдать сбалансированную диету и вести здоровый образ жизни.

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