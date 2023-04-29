«Организм адаптируется»: почему снятся ночные кошмары

— Если начали периодически сниться ночные кошмары, то нужно задуматься, что человека беспокоит в реальной жизни. Проблемы на работе, в отношениях с близкими или тревожные новости могут повысить уровень стресса в организме и привести нервную систему в беспокойное состояние. Психика начинает перерабатывать негативные чувства и мысли и избавляется от них подобным образом, — сказала она.