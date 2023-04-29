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Диетолог перечислила пять продуктов для облегчения симптомов аллергии

Диетолог Сара Хастингс перечислила пять продуктов, которые по ее мнению, способны облегчить симптомы аллергии на пыльцу. Эксперта по питанию цитирует издание HuffPost.

Перечислены продукты для облегчения симптомов аллергии
© Lenta.ru

Первая группа продуктов, которую диетолог рекомендовала аллергикам при обострении, — это корнеплоды. Она объяснила, что в свекле, картофеле и моркови содержатся витамины, которые уменьшают воспалительные процессы в организме, способствуя облегчению симптомов. По этой же причине Хастингс посоветовала людям, страдающим от сезонной аллергии, весной чаще есть апельсины и имбирь.

Кроме того, диетолог предложила весной добавить в рацион кудрявую капусту кале. По ее словам, листья этого овоща имеют антигистаминный эффект, поскольку, содержат вещества, которые тормозят высвобождение гистамина и облегчают проявления аллергии.

Специалистка посоветовала также в сезон цветения чаще употреблять в пищу филе лосося. Эта рыба, богатая жирными кислотами омега-3, по ее мнению, эффективно борется с воспалением в организме и уменьшает симптомы аллергии.

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