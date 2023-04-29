Перечислены продукты для облегчения симптомов аллергии

Диетолог Сара Хастингс перечислила пять продуктов, которые по ее мнению, способны облегчить симптомы аллергии на пыльцу. Эксперта по питанию цитирует издание HuffPost.

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Первая группа продуктов, которую диетолог рекомендовала аллергикам при обострении, — это корнеплоды. Она объяснила, что в свекле, картофеле и моркови содержатся витамины, которые уменьшают воспалительные процессы в организме, способствуя облегчению симптомов. По этой же причине Хастингс посоветовала людям, страдающим от сезонной аллергии, весной чаще есть апельсины и имбирь.

Кроме того, диетолог предложила весной добавить в рацион кудрявую капусту кале. По ее словам, листья этого овоща имеют антигистаминный эффект, поскольку, содержат вещества, которые тормозят высвобождение гистамина и облегчают проявления аллергии.