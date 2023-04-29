Популярные витамины портят результаты анализов

Диетолог Садовская: перед сдачей анализов нужно прекратить приём витаминов группы В. Различные БАДы в понимании россиян должны помогать качеству жизни и улучшать самочувствие, но на самом деле некоторые витамины откровенно пакостят, причём втихую. Например, если принять витамины С, В2, В3 и В7, то результат анализов может показать заболевание, которого просто нет.

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По словам диетолога и нефролога Дарьи Садовской, принимать все витамины нужно только после консультации с врачом, иначе есть прекрасная возможность получить переизбыток какого-то элемента и только ухудшить самочувствие.

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Витамин В7 (биотин) может в итоге подействовать во время тестов на половые гормоны эстрадиол, кортизол, прогестерон, пролактин, а также инсулин, ферритин и витамин B12. Изменения появятся и при анализах на Т3, Т4, ТТГ (гормоны щитовидки), витамин D, тропонин (маркер повреждения сердца) и специфический антиген простаты (PSA).

Причём неважно, какие именно будут анализы — крови, мочи, кала или вообще УЗИ и рентген. И ладно если придёт ложный результат по какому-либо витамину, но из-за биотина анализ может показать, что у пациента нет ВИЧ или гепатита B, но всё может быть совсем не так. Или же придёт положительный результат на гепатит С, но на самом деле его не будет.

Сила влияния любого витамина на организм и тесты зависят от дозировки. В зависимости от неё и нужно ориентироваться на время, когда нужно делать перерыв в приёме, чтобы получить верный результат.

Дозировка от 30 до 60 мкг считается безопасной, от 5000 до 10 000 мкг — нужно отменить за 8 часов до анализов, а 100 000 мкг и более — за 6 дней до анализов.

Витамин B3 (ниацин) влияет на анализ мочи на сахар или крови на катехоламины. При этом элемент в целом оказывает нежелательное влияние на печень и кровь, снижается количество тромбоцитов и всё такое, поэтому дозировку от 500 до 2000 мг нужно отменить побыстрее, минимум за двое суток до анализа.

Витамин B2 (рибофлавин) сильно влияет на анализ мочи, искажая результаты. Но при отмене тоже важна дозировка: если она около 1,3 мг, то можно прекратить приём за 3 часа до теста, если от 20 до 50 мг — за 2 дня до анализа, а если 100 и больше — за 5 дней.

Витамин С раньше путал результаты при скрининге колоректального рака. Сейчас с этим проще, новые технологии на элемент не реагируют, но лучше перестраховаться и перед сдачей мочи или кала за 3 дня перестать пить витамин С. Но это если дозировка 250 мг и больше.