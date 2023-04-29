Инфекционист дал прогноз по заболеваемости корью в майские праздники

«Никаким образом майские праздники на корь влиять не могут и не будут, несмотря на то, что миграционные потоки влияют на вирусные инфекции, заболеваемость кори зависит напрямую от наличия иммунитета. Также влияет количество контактов в определенном очаге», — отметил инфекционист в разговоре с ТАСС.

Врач отметил, что благодаря росту сопротивляемости кори, ситуация будет стабилизироваться. «Так как у нас сейчас налаживается подчищающая иммунизация, все больше людей будут иметь иммунитет к кори, поэтому ситуация будет в дальнейшем стабилизироваться. Но в ближайшее время мы с вами все равно увидим большое количество заболевших корью как среди детей, так и взрослых», — добавил Тимаков.