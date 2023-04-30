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Хирург назвал неочевидные признаки язвы желудка

Есть несколько неочевидных симптомов язвы желудка. Об этом "Газете.Ru" сообщил хирург высшей категории "СМ-Клиника" Александр Руднев.

Хирург назвал неочевидные признаки язвы желудка
© Секрет Фирмы

"Неочевидным симптомом язвы желудка является боль, отдающая в левую лопатку, а также в область сердца, что может сбить с толку пациента и направить его по ложному пути в плане диагностики. Пациент может ошибочно считать, что у него проблемы с работой сердца или проблемы неврологического характера", — отметил он.

По словам врача, при отсутствии адекватного лечения язва желудка может осложниться язвенным кровотечением, перфорацией стенки желудка в брюшную полость с развитием перитонита, а также малигнизацией, то есть перерождением в злокачественную опухоль.

— Факторами, приводящими к появлению язвы желудка, являются: стрессовые ситуации, нарушение режима питания и сна, генетическая предрасположенность, курение табака, — подчеркнул Руднев.

Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов сообщил, что употребление шашлыка в больших количествах может негативно отразиться на здоровье человека, например привести к перееданию. По его словам, больше всего при переедании страдают органы пищеварения — поджелудочная железа, печень, желудок.

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