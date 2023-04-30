Хирург назвал неочевидные признаки язвы желудка

"Неочевидным симптомом язвы желудка является боль, отдающая в левую лопатку, а также в область сердца, что может сбить с толку пациента и направить его по ложному пути в плане диагностики. Пациент может ошибочно считать, что у него проблемы с работой сердца или проблемы неврологического характера", — отметил он.