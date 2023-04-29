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21 минуту назад

Сомнолог рассказал, когда бессонница – это повод обратиться ко врачу

Слово и Делоиещё 1

Полноценный сон – это одно из ключевых условий хорошего самочувствия и здоровья. Однако иногда здоровый сон нарушается, и вслед за этим в жизнь приходят проблемы: неэффективность на работе, раздражительность, усталый внешний вид, проблемы со здоровьем. Сомнолог Павел Кудинов в комментарии для «Слово и Дело» рассказал, когда бессонница – это повод обратиться ко врачу.

Сомнолог рассказал, когда бессонница – повод обратиться ко врачу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Мы проводим во сне примерно треть жизни. Качество сна – это важный показатель, который влияет практически на все жизненные функции. Когда у лабораторных крыс нужно вызвать стресс, им не дают спать. В результате недосыпа у них развивается гипертония, сахарный диабет, язва желудка и другие нарушения.

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Бессонница – это состояние, характеризующееся неудовлетворительным качеством и продолжительностью сна. Сомнолог Павел Кудинов в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: существует острая и хроническая бессонница. Острая – это внезапно возникший эпизод бессонницы, который обычно сопровождается какими-то эмоциональными всплесками. Например, если вы не можете заснуть до или после какого-то важного события, это острая бессонница, и она считается вполне нормальной реакцией человека.

Проблемы начинаются, когда человек сталкивается с хронической бессонницей. Говорить о ней можно тогда, когда проблемы с засыпанием возникают чаще трех раз в неделю. Это уже считается проблемой, требующей внимания – без помощи специалиста она будет случаться все чаще и чаще.

По словам сомнолога Павла Кудинова, у бессонницы есть три основных причины: нарушение гигиены сна, тревога и депрессия. И если первую причину человек может исправить самостоятельно, приложив некоторые усилия, две другие требуют обращения к специалисту по когнитивно-поведенческой терапии.

«Самая простая проблема – это гигиена сна. Когда человек ложится и просыпается в разное время, со временем организм просто перестает понимать – собирается ли человек спать и когда ему пора ложиться. Здесь могут возникать проблемы с засыпанием, либо с пробуждением и дневной сонливостью. Главное правило гигиены сна - просыпаться всегда в одно и то же время, вне зависимости от того, во сколько человек заснул», — отмечает врач.

Тревожные расстройства приводят к проблемам с засыпанием, а депрессия приводит к проблемам с поддержанием сна. В первом случае человек долго не может заснуть, а во втором случае он нормально засыпает, но просыпается посреди ночи и заснуть повторно уже не может.

У бессонницы есть несколько этапов развития, и на одном из их человек начинает тревожиться, просто ложась спать. Он не хочет ложиться спать, потому что знает, что опять не заснет. И это вызывает ту тревогу, которая будет числе мешать ему заснуть.

«С этими вопросами нужно обращаться к психотерапевтам. Существует когнитивно-поведенческая терапия, направленная на снятие стрессовых расстройств. Главное это решить вопрос – тревога или депрессия. В зависимости от этого подбирается лечение: противотревожные препараты или антидепрессанты».

Таким образом, бессонница как самостоятельное заболевание, встречается редко. Чаще всего это признак тревожного или депрессивного расстройства. Врач подчеркнул: снотворные препараты – это самое последнее, к чему стоит прибегать. Перед этим необходимо узнать причину проблемы и попробовать ее решить.

Новости,Павел Кудинов,
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