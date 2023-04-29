Доктор Мясников назвал неочевидные причины головной боли

Врач и телеведущий продолжает делиться экспертными советами по поддержанию здоровья и буквально открывает глаза на многие привычные вещи. Каждый третий россиянин страдает от головной боли — зачастую это связано с врожденными особенностями, но иногда причина кроется в том, что окружает нас ежедневно. Стресс — само собой, но оказывается, вызвать приступ может еще и слишком высокая подушка для сна или, что более неожиданно, цветы с интенсивным запахом. Лилии, ландыши, олеандры и прочие, по словам эксперта, могут даже отравить человека.
Врач добавил, что головную боль также вызывают неправильно подобранные очки. «Если у вас неправильное расстояние от центра очков, то это мучение, которое приводит к реальной боли», — объяснил он. Еще одна причина кроется в нарушении прикуса, поскольку оно приводит к проблемам с верхнечелюстным суставом, а следом появляется боль, которая отдает в ухо. Если все вышеописанное не про вас, советуем снова хорошенько прислушаться к организму и сходить к врачу. Это не шутки, ведь некоторые виды головной боли могут буквально привести к инсульту.