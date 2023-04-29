Доктор Мясников назвал неочевидные причины головной боли

Врач и телеведущий продолжает делиться экспертными советами по поддержанию здоровья и буквально открывает глаза на многие привычные вещи. Каждый третий россиянин страдает от головной боли — зачастую это связано с врожденными особенностями, но иногда причина кроется в том, что окружает нас ежедневно. Стресс — само собой, но оказывается, вызвать приступ может еще и слишком высокая подушка для сна или, что более неожиданно, цветы с интенсивным запахом. Лилии, ландыши, олеандры и прочие, по словам эксперта, могут даже отравить человека.