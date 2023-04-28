15-сантиметрового паразитического червя живьем вырезали из груди жителя Волгограда после того, как он вернулся с отдыха на природе. Соответствующую видеозапись опубликовало V1.RU.

На кадрах видно извлеченного из тела россиянина огромного живого гельминта, извивающегося на окровавленном куске марли. Червь может передвигаться по организму со скоростью до 20 сантиметров в сутки, отмечает издание.

Паразита занес в тело россиянина комар. По словам мужчины, насекомое укусило его, когда он выехал за город на шашлыки. Зуд в месте укуса несколько дней не давал покоя горожанину, после чего он и решил обратиться к врачам.