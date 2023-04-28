Врач скорой помощи рассказал о поразившей его истории из практики
Заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы, врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин в беседе с «Лентой.ру» рассказал историю из практики, которая изумила его больше всего.
По словам специалиста, мужчина, придя домой после ночной смены, пожаловался на боль в груди и вызвал скорую помощь, так как на этом настояла супруга.
Пульс и давление у пациента были в норме, но электрокардиограмма показала инфаркт, поэтому его нужно было срочно доставить на операционный стол, поделился воспоминаниями врач. В машине скорой помощи мужчина пережил три клинические смерти.
«По пути следования в стационар у него началась клиническая смерть — фибрилляция желудочков. После реанимационных мероприятий — дефибрилляции — он приходит в себя и долго-долго извиняется за то, что он не смог удержаться и уснул в присутствии врачей, объясняя, что после ночной смены. У него после еще было две остановки сердца — когда он приходил в себя после каждой, он опять начинал извиняться. Мы не доводили до его сведения, что это был порог между жизнью и смертью, пусть в его сознании это останется как короткий сон», — описал специалист.
Он добавил, что история закончилась благополучно. В стационаре пациента прооперировали и, после того как убедились, что больше его жизни ничто не угрожает, выписали домой.
Врач также поделился интересным фактом. По его словам, после остановки сердца пациент может еще в течение 15 секунд быть в сознании и разговаривать. Дело в том, что иногда мозгу хватает для работы той крови, которая была выброшена до начала остановки сердца.
«Как-то, когда я работал в больнице, к нам поступал пациент, у которого были такие эпизоды до 30 секунд, особенно ночью, и он даже не подозревал, что у него могло полминуты не биться сердце», — вспомнил медик.
В США мужчина, признанный бригадой скорой помощи мертвым, «ожил» через несколько минут на глазах у полицейского. Медики констатировали смерть у 65-летнего мужчины, когда прибыли по вызову о сердечном приступе. Когда они покинули место происшествия, один из сотрудников полиции заметил, что «покойник» дышит. В итоге его перевезли в больницу, а сотрудников скорой на время расследования перевели на административную работу.