Врач скорой помощи рассказал о поразившей его истории из практики

«По пути следования в стационар у него началась клиническая смерть — фибрилляция желудочков. После реанимационных мероприятий — дефибрилляции — он приходит в себя и долго-долго извиняется за то, что он не смог удержаться и уснул в присутствии врачей, объясняя, что после ночной смены. У него после еще было две остановки сердца — когда он приходил в себя после каждой, он опять начинал извиняться. Мы не доводили до его сведения, что это был порог между жизнью и смертью, пусть в его сознании это останется как короткий сон», — описал специалист.