Врачи удалили матку пациентки без ее ведома

31-летняя жительница английского города Манчестер, Великобритания, Зои Бейли, перенесла операцию, в ходе которой врачи без ее ведома удалили ей матку. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Женщина рассказала, что с 14 лет мучилась от приступов тошноты и падала в обмороки во время менструаций. Она обратилась в больницу, однако врачи заявили, что ее симптомы являются нормальными. Бейли продолжала испытывать боль и дискомфорт во время менструаций и подозревала, что с ее здоровьем что-то не так.

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Опасения женщины подтвердились, когда она обратилась за медицинской помощью после того, как не смогла забеременеть. В ходе обследования врачи диагностировали у пациентки эндометриоз — заболевание женской репродуктивной системы, при котором клетки эндометрия разрастаются за его пределами. «Это так сильно повлияло на меня, что я потеряла 25 килограммов и впала в тяжелую депрессию, а также страдала от постоянной тревоги. Всю свою жизнь я хотела стать мамой. И когда мне сказали, что это невозможно, это сломило меня», — рассказывает она.

Женщина перенесла операцию по удалению лишней ткани и дважды прошла курс лечения. Однако после каждого курса симптомы возвращались. В течение нескольких лет состояние Бейли ухудшалось: она целыми днями лежала в постели и была вынуждена уволиться с работы.

В 2018 году женщина в критическом состоянии попала в больницу и прошла обследование, во время которого находилась под наркозом. Очнувшись, Бейли поняла, что врачи без ее ведома провели ей частичную гистерэктомию — гинекологическую операцию, при которой удаляется матка. По словам медиков, они не могли поступить иначе из-за тяжести состояния пациентки. Женщина призналась, что была рассержена и расстроена, однако ей пришлось смириться с произошедшим.

В 2019 году у Бейли возникли новые осложнения, из-за чего врачам пришлось удалить часть ее кишечника и установить калоприемник на животе. Женщина в течение долгого времени не принимала себя и не могла смотреть на свое тело после операции. «Мне было непонятно, как это все работает. Но в конце концов я привыкла к калоприемнику, и теперь он стал частью меня», — говорит она. Теперь Бейли вынуждена тщательно следить за питанием и больше не может есть фрукты и овощи. Она также сменила стиль одежды, чтобы скрывать калоприемник.

Несмотря на все процедуры и операции, женщина по-прежнему ежедневно страдает от сильной боли и иногда обращается за помощью в больницу. По словам врачей, единственный способ избавиться от мучений — сделать полную гистерэктомию. Бейли, мечтающая стать матерью, решила заморозить свои яйцеклетки до операции. Чтобы покрыть медицинские расходы, она создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, надеясь собрать пять тысяч фунтов стерлингов (505 тысяч рублей) пожертвований.

Бейли призывает всех женщин, страдающих от проблем со здоровьем, незамедлительно обращаться за медицинской помощью.