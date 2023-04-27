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1 час назад

Врачи предупредили о болезнях, которые может вызвать всего один укус клеща

Ferra.ru

Накануне майских праздников врачи объяснили, в чём заключается опасность укуса клеща. Всего один укус этого паразита может привести к четырём тяжёлым болезням.

Врачи предупредили о болезнях, которые может вызвать всего один укус клеща
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам санитарного врача Николая Дубинина, среди последствий куса клеща энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз. Хирург-онколог Антон Баларёв назвал ещё и акродерматит и инфекционный сыпной тиф.

Но самым опасным врачи считают энцефалит, который приводит к поражению мозга; также одним из последствий могут быть воспаление тканей и паралич. А длительный боррелиоз может спровоцировать патологии тканей сердца, нервной системы и суставов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости,Николай Дубинин,
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