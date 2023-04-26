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1 час назад

Ученые выяснили, что японская еда защищает от фиброза печени

Мария Иглина

Исследователи выяснили, что традиционная японская еда может замедлить прогрессирование фиброза печени. Фиброз представляет собой патологическое разрастание соединительной ткани, как правило вследствие длительного воспаления. Подробностями делится Осакский университет.

Так, традиционная японская кухня включает в себя 12 продуктов питания: рис, мисо-суп, соленья, соевые продукты, зеленые и желтые овощи, фрукты, морепродукты, морские водоросли, грибы, свинина, говядина, кофе и зеленый чай.

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Хидэки Фудзи вместе с коллегами решил изучить связь между такой диетой людей и прогрессированием фиброза печени пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. В исследовании приняли 136 добровольцев.

Эксперты выяснили, что чем сильнее питание человека похоже на японскую модель, тем меньше у него прогрессирует фиброз. Особенное внимание специалисты обратили на результаты с потреблением соевых продуктов, морепродуктов и морских водорослей.

Ранее онколог назвал продукты для восстановления печени.

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