Из-за отказа от супа нельзя заболеть язвой желудка, а его употребление не защищает от болезни. Об этом в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал врач Александр Мясников.

В эфире передачи доктор спросил зрительницу из зала, можно ли спровоцировать язву желудка, перестав есть суп. Девушка ответила отрицательно, и Мясников с ней согласился.

Эксперт напомнил, что язву желудка вызывает бактерия хеликобактер пилори. От того, ест ли человек суп, ее наличие или отсутствие в организме не зависит.

Суп все же полезен для пищеварительной системе, отметил Мясников. Блюдо помогает ей подготовиться к более тяжелой пище. Тем не менее, эту функцию легко может выполнять теплая вода: в Японии принято выпивать стакан перед едой.