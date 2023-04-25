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Доктор Мясников прокомментировал заблуждение о пользе супа

Из-за отказа от супа нельзя заболеть язвой желудка, а его употребление не защищает от болезни. Об этом в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал врач Александр Мясников.

В эфире передачи доктор спросил зрительницу из зала, можно ли спровоцировать язву желудка, перестав есть суп. Девушка ответила отрицательно, и Мясников с ней согласился.

Эксперт напомнил, что язву желудка вызывает бактерия хеликобактер пилори. От того, ест ли человек суп, ее наличие или отсутствие в организме не зависит.

Мясников заявил, что кофе полезен для печени

Суп все же полезен для пищеварительной системе, отметил Мясников. Блюдо помогает ей подготовиться к более тяжелой пище. Тем не менее, эту функцию легко может выполнять теплая вода: в Японии принято выпивать стакан перед едой.

Ранее доктор Мясников объяснил, кому обязательно нужно есть гречку.

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