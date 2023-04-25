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Доктор Хомяков рассказал, при каких заболеваниях лучше не делать пирсинг

Не стоит делать пирсинг, когда повышена температура из-за ОРВИ, при хронических и других заболеваниях в активной фазе. Если есть болезни кожи, в частности псориаз, также лучше отказаться от процедуры. Об этом доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал "Газете.ру".

Доктор рассказал, при каких болезнях лучше не делать пирсинг
© Pxhere

Помимо пересчисленных диагнозов, повышенный риск также у людей, у которых нарушена свертываемость крови.

Эксперт объяснил, что место прокола будет болеть — как правило, несколько дней. Важно правильно за ним ухаживать, не допускать нагноения, которое свидетельствует об инфекции и требует незамдлительного визита в больницу. Не стоит поворачивать серьгу, к которой не должна прирастать кожа, но к к которой прилипает засохшая кровь и лимфа. Важно обрабатывать ранку хлоргексидином или мирамистином.

Проколы заживают в течение разного времени в зависимости от части тела: язык перестанет болеть через 2-3 недели, а хрящ уха — спустя 6-8 месяцев.

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При глубоких травмах могут быть повреждены более крупные нервные веточки и сосуды. Из-за этого случаются кровотечения, местно меняется чувствительность. При пирсинге языка может возникать слюнотечение.

Врач также напомнил, что при пирсинге языка, губы или щек, важно чаще показываться стоматологу: выше становится риск сколов и трещин на зубах. В салоне процедуру должны проводить с помощью стерильных или одноразовых инструментов. В противном случае во время пирсинга можно заразиться гепатитом B и C, столбняком или ВИЧ.

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