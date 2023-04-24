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Уменьшение стресса повернуло вспять биологический возраст за несколько дней

Ученые из Медицинской школы Гарвардского университета и Университета Дьюка обнаружили, что уменьшение стресса в повседневной жизни поворачивает вспять биологический возраст всего за несколько дней. Выводы исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Уменьшение стресса повернуло вспять биологический возраст за несколько дней
© Lenta.ru

Известно, что хронологический возраст человека — это возраст с момента зачатия и до смерти. При этом также существуют биологический возраст, который определяется состоянием клеток и тканей. Биологический возраст может быть больше или меньше фактического в зависимости от образа жизни. Если человек здоров и физически активен, его биологический возраст может быть значительно меньше хронологического. И наоборот: в случае малоподвижного образа жизни, хронической болезни и так далее человек может подвергнуться риску серьезного заболевания и раньше умереть. Предыдущие работы показали, что биологический возраст способен стремительно увеличиваться в ответ на стресс.

Теперь специалисты выявили, что влияние стресса на состояние клеток можно нивелировать за несколько дней или месяцев. Для этого были измерены изменения биологического возраста у людей и мышей в ответ на различные стрессовые ситуации. В реальной жизни это могла бы быть беременность, операция, экзамен или тяжелая болезнь. Результаты показали, что в то время как биологический возраст относительно быстро вырос в ответ на стресс, он также стремительно снизился до исходного уровня после восстановления и расслабления.

Авторы считают, что биологический возраст людей и животных нестабилен, постоянно увеличивается, но может двигаться в обратную сторону в течение относительно коротких периодов времени.

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