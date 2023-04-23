Питавшийся целый месяц фастфудом врач превратился в больного человека

Врач из Великобритании Крис ван Таллекен целый месяц питался ультрапереработанными продуктами и написал книгу, в которой рассказал о последствиях такого необычного эксперимента.

По его словам, после четырех недель употребления фастфуда произошли видимые негативные физические изменения. Мужчина набрал шесть килограммов и ослабил ремень на брюках сразу на два деления.

«У меня также были сильные запоры, потому что в ультраобработанной пище мало клетчатки и воды и много соли. Запор приводил к геморрою — частое явление у людей, которые едят много такой еды», — отметил медик.

Проблемы с кишечником привели к ухудшению сна, снижению продуктивности и усилению тревоги. Кроме того, Таллекен начал страдать от зависимости — ему хотелось есть все больше и больше вредной пищи. Британец признался, что словно постарел на десять лет, пишет aif.ru.