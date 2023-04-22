Назван самый опасный штамм кишечных бактерий

Руководитель лаборатории гигиены производства микробиологии ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова, доктор технических наук Юлия Юшина рассказала, что в бактерии группы кишечных палочек входят свыше 100 видов микроорганизмов, но самым опасным для человека является Escherichia coli O157.

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Специалист обратила внимание, что этот штамм продуцирует шига-токсин, вызывающий тяжелую болезнь пищевого происхождения. Из-за этого Escherichia coli O157 способен спровоцировать очень серьезное пищевое отравление. Ученые во всем мире сейчас тщательно изучают именно этот микроб, поскольку очень уже было очень много вспышек, связанных с ним.

Юшина также сообщила, что в нашей стране на наличие этого штамма проверяют далеко не все продукты. При этом в группу риска возникновения вызванных им заболеваний входят дети раннего возраста и пожилые люди.