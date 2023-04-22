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В Италии станет бесплатным лекарство для предотвращения заражения ВИЧ

Комитет по ценообразованию и возмещению (CPR) итальянского агентства по лекарственным препаратам Aifa одобрил возмещение расходов на лекарство PrEP, действующее в качестве профилактики у людей с отрицательным результатом на вирус ВИЧ и с риском заражения. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на ассоциацию по борьбе с ВИЧ и СПИД Anlaids Onlus.

В Италии станет бесплатным лекарство для предотвращения заражения ВИЧ
© depositphotos.com

Как передает издание, теперь препарат включен в группу A, в связи с чем расходы на него возмещаются Национальной службой здравоохранения.

По словам президента Anlaids Onlu Бруно Марчини, возмещение затрат на PrEP является важным шагом вперед в профилактике ВИЧ-инфекции, поскольку делает препарат доступным для всех людей».

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