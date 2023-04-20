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Врач назвал самые частые причины онемения пальцев

Врач-эндокринолог Алексей Жито рассказал, что онемение пальцев может указывать на анемию.

Врач назвал самые частые причины онемения пальцев
© РИА "ФедералПресс"

При этом заболевании в крови падает содержание эритроцитов или гемоглобина, ткани меньше снабжаются кислородом, из-за чего пальцы рук могут неметь.

В качестве второй причины Алексей Жито назвал патологии сердца и сосудов. По его словам, в этом случае нарушается кровообращение, поэтому кровь плохо поступает к пальцам.

Также онемение пальцев может говорить об эндокринных нарушениях организма. Врач отметил, что часто слышит от пациентов, у которых диагностированы гипотиреоз или сахарный диабет, жалобы на онемение пальцев рук.

Жито указал, что еще одной причиной является авитаминоз. При этом он предупредил: если онемение сопровождается сильной головной болью, это может быть симптомом предынсультного состояния, передает «Доктор Питер».

«Онемение – очень серьезный симптом, который нельзя оставлять без внимания. Часто это состояние может быть предвестником инфаркта миокарда», – подчеркнул врач.

Ранее «Народные Новости» писали о том, что онемение конечностей, по словам врача Романенко, характерно для пациентов, страдающих от опухоли головного мозга.

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