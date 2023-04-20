$81.62-0.0489.46+0.09

Врач рассказал, как защититься во время вспышки кори

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала, как защитить себя во время вспышки кори, сообщает телеканал «360».

Врач рассказал, как защититься во время вспышки кори
© Нижегородская правда

По словам эксперта, 95% контактировавших с заболевшим корью заражаются вирусом. Из-за ухудшения эпидобстановки в стране россиянам следует проверить иммунитет и при необходимости привиться.

«Корь — тяжелое заболевание. Может вызвать коревой менингоэнцефалит, коревую пневмонию, может привести к глухоте — там масса осложнений», — отметила врач.

Детей вакцинируют дважды — после года и шести лет. С середины 1990 х не встречались россияне с вирусом живой кори, поэтому иммунитет у взрослых угасает.

«Нужно проверять свой иммунитет, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже угасает иммунитет. У кого-то через 10 лет, у кого-то вообще не снижается. У кого недостаточно иммунитета, надо сделать прививку», — рассказала иммунолог.

При этом вакцинироваться запрещено беременным, людям старше 55 лет и пациентам с иммунодефицитом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий