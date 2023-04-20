Врач рассказал, как защититься во время вспышки кори

«Нужно проверять свой иммунитет, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже угасает иммунитет. У кого-то через 10 лет, у кого-то вообще не снижается. У кого недостаточно иммунитета, надо сделать прививку», — рассказала иммунолог.