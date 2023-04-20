Врач рассказал, как защититься во время вспышки кори
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала, как защитить себя во время вспышки кори, сообщает телеканал «360».
По словам эксперта, 95% контактировавших с заболевшим корью заражаются вирусом. Из-за ухудшения эпидобстановки в стране россиянам следует проверить иммунитет и при необходимости привиться.
«Корь — тяжелое заболевание. Может вызвать коревой менингоэнцефалит, коревую пневмонию, может привести к глухоте — там масса осложнений», — отметила врач.
Детей вакцинируют дважды — после года и шести лет. С середины 1990 х не встречались россияне с вирусом живой кори, поэтому иммунитет у взрослых угасает.
«Нужно проверять свой иммунитет, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже угасает иммунитет. У кого-то через 10 лет, у кого-то вообще не снижается. У кого недостаточно иммунитета, надо сделать прививку», — рассказала иммунолог.
При этом вакцинироваться запрещено беременным, людям старше 55 лет и пациентам с иммунодефицитом.