Россиянка сделала операцию и осталась с трехкилограммовой опухолью

Жительница Свердловской области полвека прожила с трехкилограммовой опухолью в животе. Новообразование появилось в теле женщины после удаления почки в подростковом возрасте, говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

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67-летняя россиянка обратилась за медицинской помощью после того, как липома в ее брюшной полости стала стремительно расти. По словам оперировавшего пациентку хирурга, начавшая увеличиваться опухоль могла стать злокачественной. Медиками было принято решение провести операцию.

Пациентку выписали через пять дней после удаления новообразования. Женщина призналась, что она счастлива. «Ведь у меня больше нет ничего лишнего, я стройная и красивая», — пояснила она.