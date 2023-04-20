$81.62-0.0489.46+0.09

Россиянка сделала операцию и на полвека осталась с трехкилограммовой опухолью

Жительница Свердловской области полвека прожила с трехкилограммовой опухолью в животе. Новообразование появилось в теле женщины после удаления почки в подростковом возрасте, говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

Россиянка сделала операцию и осталась с трехкилограммовой опухолью
© Lenta.ru

67-летняя россиянка обратилась за медицинской помощью после того, как липома в ее брюшной полости стала стремительно расти. По словам оперировавшего пациентку хирурга, начавшая увеличиваться опухоль могла стать злокачественной. Медиками было принято решение провести операцию.

Пациентку выписали через пять дней после удаления новообразования. Женщина призналась, что она счастлива. «Ведь у меня больше нет ничего лишнего, я стройная и красивая», — пояснила она.

Ранее московские врачи удалили пациенту опухоль размером с баскетбольный мяч. До этого пациент на протяжении двух лет не соглашался на операцию. На момент удаления опухоль имела 24 сантиметра в диаметре и содержала более трех литров серозной жидкости.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий