В сонной артерии мужчины вырос огромный тромб

В подмосковном Красногорске 65-летний мужчина отказался пить кроворазжижающие таблетки и в результате перенес инсульт из-за выросшего огромного тромба. Об этом пишет пресс-служба областного Минздрава.

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Пациент поступил в Красногорскую городскую больницу с признаками ишемического инсульта — нарушением речи и слабостью в конечностях. Проведенное обследование выявило у россиянина тромбоз сонной артерии.

«Под рентген-контролем мы провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили трехсантиметровый тромб. Операция прошла успешно и заняла около 45 минут», — рассказал рентген-хирург больницы Алексей Кудаков.