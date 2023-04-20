Может ли долгое отсутствие секса привести к уменьшению члена

Оказалось, что без активности мышцы половых органов, как и любые другие в теле человека, начинают ослабевать и видоизменяться. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал сексолог Евгений Кульгавчук. По словам специалиста, чтобы быть в хорошей форме и выполнять все свои функции органы должны постоянно работать, в противном случае неизбежны анатомические изменения. Это утверждение актуально и для репродуктивной системы, поэтому длительное воздержание от секса, действительно, не проходит бесследно и приводит к негативным последствиям как у мужчин, так и у женщин.

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«Любые органы, которые у нас есть, должны работать. Если человек все время лежит и не занимается физической активностью, то мышцы атрофируются. Это касается и половых органов. В этих случаях можно говорить о некой потере функционала и об анатомических изменениях. У мужчин кавернозные тела [структурные части члена, обеспечивающие эрекцию] теряют эластичность, многие даже визуально отмечают уменьшение размеров. У женщин порой истончается слизистая оболочка половых органов, особенно в возрасте, что может приводить к болезненным ощущениям во время интимной близости», — пояснил сексолог.

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Врач также рассказал, какой период отсутствия интимной жизни можно считать длительным и приводящим к неприятным последствиям. По его словам, задуматься о «сексуальной» реабилитации пора, если воздержание затянулось на несколько месяцев: «Когда воздержание продолжается дни и даже недели, бить тревогу рано. Но если недели переходят в месяцы, то очень важно подумать о своей реабилитации и восстановлении. Порой время работает против нас. Особенно важно не допускать длительных периодов воздержания после 40 лет. Дело в том, что адаптивные механизмы в этом возрасте начинают работать хуже, и восстановление всех функций становится непростой работой».