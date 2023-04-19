Ученые рассказали о пользе ожирения для пожилых людей

По словам специалистов из Сеченовского университета, на продолжительность жизни в преклонном возрасте влияет лишний вес. Несмотря на негативные последствия ожирения — риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний — продолжительность жизни растет.

Ученые провели исследование, задействовав более 200 долгожителей, сообщает «Московский комсомолец». Оказалось, что около 70% были с лишним весом. При этом у каждого третьего участника эксперимента диагностировали ожирение. Специалисты предположили, что лишний вес способствует укреплению костной ткани, что влияет на продолжительность жизни.