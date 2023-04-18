Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, к чему может привести укус клеща и как от него защититься. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам медика, клещи могут переносить множество инфекций, но самая распространенная – энцефалит. Это болезнь центральной нервной системы, которая может привести к инвалидности, а иногда и к летальному исходу.

Кондрахин рассказал, что в случае контакта с паразитом необходимо обратиться в больницу, чтобы понять, опасен клещ или нет.

А в качестве мер предосторожности терапевт рекомендует для отдыха на природе выбирать одежду, которая полностью закрывает части тела, а также сделать прививку от энцефалита.