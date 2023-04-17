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2 часа назад

Врач-терапевт рассказала, как в домашних условиях снизить симптомы сезонной аллергии

Свободная пресса

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что симптомы аллергии можно облегчить в домашних условиях. По словам врача, если не получается переехать подальше от аллергена, следует минимизировать контакт с ним.

Врач рассказала, как в домашних условиях снизить симптомы аллергии
Фото: Unsplash Unsplash

«По возможности лучше не посещать места, где цветут деревья, не проветривать помещение, в котором спите, если вы живете в той местности, где они цветут», — цитирует Романенко «Москва 24».

При этом медик советует в обязательном порядке умывать лицо, полоскать горло и промывать нос обычным физраствором после прогулки. Это поможет уменьшить количество аллергенов в носу, пишет Радио «Комсомольская правда».

Ранее аллерголог-иммунолог Мария Фоминых заявила, что основными аллергенами, доставляющими проблемы аллергикам, являются пыльцевые.

Новости,Мария Фоминых,
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