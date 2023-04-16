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Терапевт Водовозов объяснил, за какое время рак прогрессирует до первой стадии

Терапевт Алексей Водовозов рассказал, сколько обычно требуется времени, чтобы рак спрогрессировал до первой стадии. Об этом сообщают "Народные новости".

Терапевт объяснил, за какое время рак прогрессирует до первой стадии
© Unsplash.com

Так, по словам медика, неизвестно, сколько заболеванию требуется пройти с момента "ничего нет" до первой стадии. Однако существует ряд исследований на эту тему.

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Водовозов рассказал, что в одном из шести случаев онкология развивается за три года между двумя последовательными скринингами, а опухоли в молочной железе и кишечнике начинают появляться за 10 лет до их обнаружения.

Врач также отметил, что в медицинской практике встречаются случаи, когда рак у человека находили уже после смерти.

Ранее выяснилось, что маринованные овощи повышают риск смерти от рака.

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