Терапевт объяснил, за какое время рак прогрессирует до первой стадии

Терапевт Алексей Водовозов рассказал, сколько обычно требуется времени, чтобы рак спрогрессировал до первой стадии. Об этом сообщают "Народные новости".

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Так, по словам медика, неизвестно, сколько заболеванию требуется пройти с момента "ничего нет" до первой стадии. Однако существует ряд исследований на эту тему.

Водовозов рассказал, что в одном из шести случаев онкология развивается за три года между двумя последовательными скринингами, а опухоли в молочной железе и кишечнике начинают появляться за 10 лет до их обнаружения.

Врач также отметил, что в медицинской практике встречаются случаи, когда рак у человека находили уже после смерти.