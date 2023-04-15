В Кении сообщили о четырех случаях смерти от неизвестной болезни

В Министерстве здравоохранения Кении заявили, что четыре человека скончались в результате вспышки неизвестной болезни в округе Какамега на западе страны. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

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В заявлении отмечается, что речь идет о "вспышке возможного инфекционного заболевания" в двух учебных заведениях.

У заболевших выявили повышенную температуру, боль в животе, тошноту и диарею.

По данным исследования, первые заражения данной болезнью произошли еще в начале марта.

"К сожалению, мы потеряли четырех пациентов из-за этой болезни", — говорится в заявлении кенийского ведомства.