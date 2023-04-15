В Кении сообщили о четырех случаях смерти от неизвестной болезни
В Министерстве здравоохранения Кении заявили, что четыре человека скончались в результате вспышки неизвестной болезни в округе Какамега на западе страны. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.
В заявлении отмечается, что речь идет о "вспышке возможного инфекционного заболевания" в двух учебных заведениях.
У заболевших выявили повышенную температуру, боль в животе, тошноту и диарею.
По данным исследования, первые заражения данной болезнью произошли еще в начале марта.
"К сожалению, мы потеряли четырех пациентов из-за этой болезни", — говорится в заявлении кенийского ведомства.
Там подчеркнули, что по данным на 14 апреля в общей сложности заболели 627 человек, также были закрыты две школы, в которых зафиксировали вспышку заболевания.