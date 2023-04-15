Вирус Эпштейна-Барр оказался способен вызывать рак

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили, что широко распространенный среди людей вирус оказался способен повреждать хромосомы и вызывать рак. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

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Считается, что вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) в течение жизни инфицируется до 90 процентов человеческой популяции, причем большинство заражений происходит еще в детстве. Патоген может проникать в организм через жидкости, в первую очередь слюну, например, при поцелуях, питье из одного бокала или при использовании одних и тех же столовых приборов. ВЭБ способен вызвать инфекционный мононуклеоз, но чаще всего никак не проявляется. При этом он сохраняется в теле хозяина на всю жизнь, становясь латентным или неактивным, а иногда снова активируясь.

В новой работе специалисты проследили, как вирус взаимодействует с геномом, чтобы обеспечить свою жизнеспособность, одновременно с этим вызывая рак и снижая способность организма подавлять его.

Авторы сосредоточили свое внимание на вирусном белке EBNA1, который сохраняется в инфицированных клетках. Предыдущие исследования показали, что EBNA1 связывается с определенной геномной последовательностью в гене вируса в процессе воспроизведения. Теперь было обнаружено, что EBNA1 также связывает ВЭБ-подобные последовательности в хрупком участке на 11 человеческой хромосоме. При увеличении количества белка в этой хромосоме происходит разрыв. Вместе с тем EBNA1 подавляет ген р53, который ответственен за деление и гибель клеток, а также не дает образовываться раковым опухолям.