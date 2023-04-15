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2 часа назад

"Там и до рака недалеко": Врач назвал простой способ очистить кишечник от ядов

Российская Газета

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предостерег от использования различных народных средств и препаратов для очистки кишечника. Есть более безопасный и надежный способ, отметил специалист.

"В грязном кишечнике развивается воспаление, полипы, дивертикулы, а там и до рака недалеко", - пишет врач в своем Telegram-канале, отмечая, что нет никакого смысла в однократном очищении кишечника.

По словам гастроэнтеролога, его нужно чистить каждый день.

"Это не значит, что вам необходимо поселиться возле кабинета гидроколонотерапии. Для регулярной чистки кишечника достаточно регулярного употребления клетчатки", - подчеркнул врач.

Сергей Вялов уточнил, что речь идет об "углеводах, которые не перевариваются".

"Они соскребают со стенок кишечника все лишнее, обеспечивают нормальный объем стула, стимулируют перистальтику и поддерживают рост хороших микробов", - объяснил врач.

Клетчатка содержится во фруктах, ягодах, кашах, практически в любой растительной пище. В качестве альтернативы можно рассмотреть яблочный пектин, отруби, шелуху семян подорожника.

Ранее проктолог и онколог Елена Смирнова объяснила, что правильное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, белком высокого качества (постное мясо и рыба) - лучший способ очищения организма от шлаков.

Новости,Видео,Елена Смирнова,
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