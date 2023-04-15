Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предостерег от использования различных народных средств и препаратов для очистки кишечника. Есть более безопасный и надежный способ, отметил специалист.
"В грязном кишечнике развивается воспаление, полипы, дивертикулы, а там и до рака недалеко", - пишет врач в своем Telegram-канале, отмечая, что нет никакого смысла в однократном очищении кишечника.
По словам гастроэнтеролога, его нужно чистить каждый день.
"Это не значит, что вам необходимо поселиться возле кабинета гидроколонотерапии. Для регулярной чистки кишечника достаточно регулярного употребления клетчатки", - подчеркнул врач.
Сергей Вялов уточнил, что речь идет об "углеводах, которые не перевариваются".
"Они соскребают со стенок кишечника все лишнее, обеспечивают нормальный объем стула, стимулируют перистальтику и поддерживают рост хороших микробов", - объяснил врач.
Клетчатка содержится во фруктах, ягодах, кашах, практически в любой растительной пище. В качестве альтернативы можно рассмотреть яблочный пектин, отруби, шелуху семян подорожника.
Ранее проктолог и онколог Елена Смирнова объяснила, что правильное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, белком высокого качества (постное мясо и рыба) - лучший способ очищения организма от шлаков.