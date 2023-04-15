Врач рассказала об опасных последствиях укуса белки

Врач Попова: укушенный белкой человек может заболеть лептоспирозом. Также грызун может быть переносчиком туляремии и бешенства. От последнего недуга эффективных методов лечения нет, поэтому больные умирают в 100% случаев, если заранее не прививались. Специалист напомнил, что летом животное не стоит подкармливать, тем более с рук — так тоже можно подхватить инфекцию.

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Можно ли заразиться бешенством от белки?

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Белок весной можно заметить не только в лесу, но и в обычных городских парках. При виде миловидного зверька люди хотят подойти к нему, погладить или даже покормить. Но стоит помнить, что грызуны — один из самых главных переносчиков бешенства. Если нет прививки, дела у заражённого будут плохи.

«Эффективных методов лечения бешенства на сегодняшний день не существует. То есть развитие заболевания неминуемо ведёт к смерти пациента, летальность составляет 100%», — сказала «Газете.ru» главный врач «Инвитро-Ставрополье» Елена Попова.

Если прививались недавно, учитывайте, что антитела после введения вакцины вырабатываются только через 12–14 дней. Пока не прошло две недели, лучше к белкам даже не приближаться.

Чем еще опасен укус белки

Теоретически белка может быть переносчиком лептоспироза, предупредила врач. Это острая инфекционная болезнь. У больного поражаются капилляры, печень, почки и мышцы, появляется постоянная лихорадка. В половине случаев пациента приходится класть в реанимацию.

Ещё от белок можно подхватить туляремию. Это тоже острое инфекционное заболевание, которое поражает лимфатические узлы и различные органы — глаза, лёгкие, кожу и т. д.

Попова посоветовала после укуса сразу обратиться в ближайшее медучреждение или травмпункт. Пострадавшему надо сказать врачу об укусе белки и сделать прививку от бешенства.

Можно ли подкармливать белок

Кормить белок можно, главное — знать когда и чем. Летом вообще никаких животных подкармливать не стоит, напомнила врач. Белка в летнее время едят в основном зелень. Если давать ей семечки или орехи, то из-за нарушения рациона у животного сядет печень.

нежареные семечки;

грецкие и кедровые орехи;

морковь;

яблоки;

геркулес. А вот зимой помогать с едой белочкам можно и нужно. Им подойдут:

Кормить белок с ладони нельзя, особенно детям. Дело в том, что белка может укусить даже случайно. Если ей не понравится какой-то запах, звук, резкое движение, грызун может отреагировать укусом.