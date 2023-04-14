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1 час назад

Российские хирурги вытащили из пациента огромного ленточного червя

Lenta.ru

В Уфе хирурги провели операцию по удалению у пациента паразита длиной более метра. Об этом в своем Telegram-канале Башкирии Айрат Рахматуллин.

Российские хирурги вытащили из пациента огромного ленточного червя
Фото: Лента.руЛента.ру

По его словам, 58-летний пациент поступил в больницу с выраженными болями в животе, тошнотой, многократной рвотой и другими характерными симптомами. Врачи начали лечить его от кишечной непроходимости, но состояние больного не улучшалось.

Тогда было принято решение оперировать, и хирурги увидели в тонкой кишке пациента отверстие, в котором виднелся хвост бычьего цепня. 120-сантиметрогово паразита, который рос в организме человека несколько лет, вытащили, также пришлось вырезать 20 сантиметров кишечника.

Рахматуллин предупредил, что заразиться гельминтами можно, съев плохо прожаренный свиной шашлык или говяжий стейк с кровью. Чтобы избежать опасного соседства, необходимо подвергать мясо качественной термической обработке.

Ранее из щеки жительницы Подмосковья вырезали капсулу с 12-сантиметровым червем. Предположительно, пациентку укусил зараженный паразитами комар. Проводивший операцию хирург признался, что столкнулся с подобным впервые за десять лет практики.

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