Врач рассказал, как по насморку отличить простуду от аллергии

Характер выделений во время насморка может указывать на разные заболевания. Об этом изданию «Почему болит» рассказала врач-аллерголог Яна Бычкова.

«При аллергическом насморке выделения прозрачные, а при инфекции они могут приобретать жёлтый, зелёный оттенок», — сообщил врач.

Если вы начинаете «сопливеть» в строго определённое время года, стоит обследоваться у аллерголога. «Отсутствие температуры — один из главных признаков», — говорит специалист, добавляя, что ОРВИ обычно сопровождается лихорадкой и жаром.