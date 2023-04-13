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1 час назад

Врач рассказал, как по насморку отличить простуду от аллергии

Клопс.Ru

Характер выделений во время насморка может указывать на разные заболевания. Об этом изданию «Почему болит» рассказала врач-аллерголог Яна Бычкова.

Врач рассказал, как по насморку отличить простуду от аллергии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«При аллергическом насморке выделения прозрачные, а при инфекции они могут приобретать жёлтый, зелёный оттенок», — сообщил врач.

Если вы начинаете «сопливеть» в строго определённое время года, стоит обследоваться у аллерголога. «Отсутствие температуры — один из главных признаков», — говорит специалист, добавляя, что ОРВИ обычно сопровождается лихорадкой и жаром.

Терапевт рассказал, чем опасен приём антибиотиков при ОРВИ. Может пострадать кишечник.

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