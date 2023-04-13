Глава Роспотребнадзора предупредила россиян о проснувшихся клещах

Клещи могут переносить до десяти разных вирусов и передавать их человеку, на сегодняшний день существуют связанные с этим риски. Насекомые проснулись почти везде в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около десяти, семь точно абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку… Клещи проснулись почти везде в России», – отметила глава ведомства в интервью телеканалу НТВ.

Попова добавила, что клещи кусают и животных, а клещевой вирусный энцефалит способен передаваться и с сырым козьим молоком. Поэтому в настоящее время пить его следует только после кипячения.