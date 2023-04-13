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3 часа назад

Эндокринолог Кардапольцева рассказала, кому нельзя есть яйца и куличи на Пасху

Мира Маркина

Эндокринолог Елизавета Кардапольцева в беседе с "Газетой.Ru" назвала заболевания, при которых нельзя есть яйца и куличи на Пасху.

По словам медика, от яиц стоит воздержаться пациентам с заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией, а также с аллергией на яичный белок.

При отсутствии противопоказаний от яиц отказываться не стоит: этот продукт богат белком, микроэлементами и питательными элементами. Эксперт подчеркнула, что яйца можно употреблять ежедневно, если нет проблем с печенью и нарушений липидного обмена.

Куличи, в свою очередь, противопоказаны людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом и пищевой аллергией на компоненты куличей.

Когда нужно печь куличи и красить яйца на Пасху

Кроме того, свежие куличи не стоит употреблять людям с хроническими болезнями ЖКТ.

В заключение медик порекомендовала соблюдать баланс питания и физической активности и употреблять калорийные блюда в первой половине дня.

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько пасхальных куличей допустимо съесть за день.

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