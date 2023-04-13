Эндокринолог Елизавета Кардапольцева в беседе с "Газетой.Ru" назвала заболевания, при которых нельзя есть яйца и куличи на Пасху.

По словам медика, от яиц стоит воздержаться пациентам с заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией, а также с аллергией на яичный белок.

При отсутствии противопоказаний от яиц отказываться не стоит: этот продукт богат белком, микроэлементами и питательными элементами. Эксперт подчеркнула, что яйца можно употреблять ежедневно, если нет проблем с печенью и нарушений липидного обмена.

Куличи, в свою очередь, противопоказаны людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом и пищевой аллергией на компоненты куличей.

Кроме того, свежие куличи не стоит употреблять людям с хроническими болезнями ЖКТ.