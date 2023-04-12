Врач рассказал, стоит ли бояться птичьего гриппа H3N8

Птичий грипп H3N8, от которого впервые скончался человек, начнет распространяться только в случае мутации, что является маловероятным. Об этом в среду рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

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По словам эксперта, это заболевание часто распространяется среди животных, в том числе птиц, а потому имеет природные очаги. Он обратил внимание, что ВОЗ признала этот вирус, которым болеют птицы, неистребимым. «К счастью, этот грипп не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Вся профилактика заключается в соблюдении правил гигиены, главное — мыть руки перед едой», — цитирует Газета.Ru Позднякова.

По словам врача-инфекциониста, все случаи заражения птичьим гриппом от человеку к человеку являются единичными, а в последнем случае у больной было много сопутствующих заболеваний, в связи с чем ее иммунитет работал плохо. «Три случая заболевания — это исключения, которые подтверждают правило, что этот штамм больше специфичен для животных. От человека к человеку вирус не передается, к человеку передается только при тесном контакте с зараженным животным», — пояснил специалист.

При этом новая эпидемия может начаться в случае мутации вируса, благодаря которой он получит возможность передаваться воздушно-капельным путем. «Это получится вирус, к которому иммунная система популяции совершенно не адаптирована, и он будет летать и поражать большое количество людей», — обратил внимание Поздняков, уточнив, что такое бывает редко. И в таком случае наука сможет создать противоядие от такого вируса достаточно быстро, уверен врач.