Врач рассказал, стоит ли бояться птичьего гриппа H3N8
Птичий грипп H3N8, от которого впервые скончался человек, начнет распространяться только в случае мутации, что является маловероятным. Об этом в среду рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Как писала «Парламентская газета», 12 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о смерти китаянки, которая заболела птичьим гриппом.
По словам эксперта, это заболевание часто распространяется среди животных, в том числе птиц, а потому имеет природные очаги. Он обратил внимание, что ВОЗ признала этот вирус, которым болеют птицы, неистребимым. «К счастью, этот грипп не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Вся профилактика заключается в соблюдении правил гигиены, главное — мыть руки перед едой», — цитирует Газета.Ru Позднякова.
По словам врача-инфекциониста, все случаи заражения птичьим гриппом от человеку к человеку являются единичными, а в последнем случае у больной было много сопутствующих заболеваний, в связи с чем ее иммунитет работал плохо. «Три случая заболевания — это исключения, которые подтверждают правило, что этот штамм больше специфичен для животных. От человека к человеку вирус не передается, к человеку передается только при тесном контакте с зараженным животным», — пояснил специалист.
При этом новая эпидемия может начаться в случае мутации вируса, благодаря которой он получит возможность передаваться воздушно-капельным путем. «Это получится вирус, к которому иммунная система популяции совершенно не адаптирована, и он будет летать и поражать большое количество людей», — обратил внимание Поздняков, уточнив, что такое бывает редко. И в таком случае наука сможет создать противоядие от такого вируса достаточно быстро, уверен врач.
Ранее врач рассказал, как долго организм восстанавливается после гриппа. По словам Романа Горенкова, на это потребуется три недели или даже месяц, причем молодой организм будет восстанавливаться быстрее, чем люди в возрасте.